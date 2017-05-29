Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Ligi'nin son haftasına 70 puanla giren Medipol Başkşehir, ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
BAŞAKŞEHİR'İ ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Türkiye’de lig ikinciliğini elde eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nin kapısına dayandı.
3. ön elemede mücadele edecek Başakşehir’in seribaşı olamadığı kura çekimi 14 Temmuz’da gerçekleşecek.
Muhtemel rakipler Dinamo Kiev (Ukrayna), Ajax (Hollanda), Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), CSKA Moskova (Rusya) ve Club Brugge (Belçika).
Maçlar 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos’ta oynanacak.