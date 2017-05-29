Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, basın toplantısı yapan Şenol Güneş'e sürpriz yaptı.

Francesco Totti, 25 yıldır formasını giydiği Roma ile son maçına çıktı ve kulübünden ayrıldı. Totti'nin vedasında gözyaşları sel oldu.

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Fikret Orman'dan uçakta şampiyonluk şarkısı - İZLE

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gazianten'den İstanbul'a dönerken uçakta "Olan var olmayan var" adlı şarkıyı söyleyerek büyük coşku yaşadı.