Başakşehir'in Visca için istediği bonservis bedeli

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, yeni sezonda farklı bir takımda forma giyme isteğini kafasına koydu.

Başakşehir kariyerini sonlandırmak ve daha büyük bir takımda forma giymek isteyen 28 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin yapacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Sevilla ve Valencia gibi takımlarla adı anılan Boşnak futbolcu için teklifler gelmiş ancak Visca, Ağustos ayında kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı.

6.5 MİLYON EURONUN ALTINA İNMEYİZ

Sporx'in haberine göre; Edin Visca'nın bu sezon sonu itibariyle ayrılmak istemesinin ardından, Medipol Başakşehir de bonservis bedeli için kararını verdi.

Daha önce Visca için 6,5 milyon euroluk teklifler alan Başakşehir'in bu rakamın altına inmeyeceği ortaya çıktı.

Edin Visca'dan önemli bir transfer geliri elde etmek isteyen Başakşehir'in ilk etapta takas önerilerine sıcak bakmadığı ve bonservis bedeli karşılığında bu satışa onay vereceği öğrenildi.