Başakşehirli Caicara Antalya'da yok

Başakşehir'in asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada Brezilyalı sağ bek Junior Caicara'nın Antalyaspor maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

ANTALYA'DA YOK

Caicara'nın Beşiktaş maçında sakatlandığını belirten Saral; "Caicara'nın, Beşiktaş maçında arka adalesinde bir sertleşme oldu. Hafta içinde tedavisi devam etti ancak bu hafta Antalyaspor karşısında sahada olamayacak. Gençlerbirliği maçında oynaması da şüpheli gözüküyor." dedi.



Saral, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir'in de bu hafta takımdaki yerini alamayacağını açıkladı.



Mahmut'un başarılı bir operasyon geçirdiğini aktaran Mustafa Saral, "Mahmut maalesef bu hafta da oynayamayacak. Haftaya oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasında ise maske takarak oynayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.