Başakşehirli Caicara: Jesus Beşiktaş'ı şampiyon yapar

Medipol Başakşehir’in başarılı sağ beki Junior Caicara son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan Jorge Jesus’a çağrıda bulundu.

ŞAMPİYONLUK YAŞAR

Siyah-beyazlı ekibin başına geçeceği iddia edilen Sporting Lizbon Teknik Direktörü’ne seslenen 27 yaşındaki futbolcu, “Jesus eğer Türkiye’ye gelirse muhtemelen burada şampiyonluk yaşar. Özellikle bir teknik adamın ihtiyacı olduğu her şeyi bulabileceği bir takım olan Beşiktaş’a giderse.” diye konuştu.

Devre arasında Schalke 04’ten transfer edilen Caicara, ligde savunmakta en çok zorlandığı futbolcu olarak Galatasaraylı Bruma’yı gösterdi.