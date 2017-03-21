Başbakan Binali Yıldırım Dursun Özbek'i kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

SPOR SALONU İÇİN BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Özbek'in yapılması planlanan spor salonu ile alakalı temaslarda bulunacağı belirtildi. Galatasaray başkanının, tapu konusundaki süreci en kısa sürede sonuçlandırıp salonun sponsor desteği ile yapılmasını düşündüğü ifade edildi. Galatasaray Kulübü, konuyla alakalı gerekli izinleri almış ve projenin yapımı için sponsor firmayla daha önce anlaşma sağlamıştı.

Özbek'in Ankara'ya gitmesi nedeniyle Galatasaray yönetim kurulunun haftalık toplantısı ertelendi. Galatasaray Yönetimi, Pazar günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesi hem tabloları detaylı şekilde inceleyecek.

Geçtiğimiz günlerde Sportif A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Levent Nazifoğlu'ndan sonra nasıl bir yöntem izleneceği de toplantıda masaya yatırılacak. Sarı kırmızılı yönetimin Mali Genel Kurul'a kadar sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.