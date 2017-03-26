Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan Galatasaray'a tepki

Galatasaray'ın olağan kongresinde Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edilmemesine Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan sonra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da tepki gösterdi.

BU KARAR KABUL EDİLEMEZ

Galatasaray kulübünün bu kararının yanlış olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı "Galatasaray'ın tartışılacak bir karara imza atması asla kabullenilemez. Orada üyelikten ihraç edilmesine karar verilenler var. Onların FETÖ ile olan bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür, o camianın, o hareketin sembol isimlerinden biri olmuştur. Eğer Hakan Şükür'ün ihracını uygun görmemişlerse diğerlerine yazık etmişler." dedi.

GALATASARAY'A YAZIK EDERLER

Sarı-kırmızılı camianın 15 Temmuz'da yaşananlardan sonra bu isimlere sahip çıkılmaması gerektiğini belirten Veysi Kaynak "Galatasaray, milletimizin her kesimini, her siyasi rengi derinden yaralayan ve hala travmasını atlatmaya çalıştığımız 15 Temmuz'dan sonra bu isimlere sahip çıkıyorsa Galatasaray'a yazık ederler, asırlık kulübümüze yazık ederler." şeklinde konuştu.