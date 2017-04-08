Başkentte puanlar paylaşıldı

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 2017'nin namağlup tek takımı olan Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Nigel de Jong'u gelecek sezon düşünmeyen Galatasaray, İtalya'da 11 farklı takımda forma giyen Davide Di Gennaro'yu transfer edecek.

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Advocaat'tan F.Bahçe'ye 10 numara tavsiyesi

Mehmet Ekici ile gelecek sezon için anlaşan Fenerbahçe yönetimi, PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen Van Ginkel'i de takibe aldı.