Başkentte puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ve Antalyaspor karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.
ANKARA'DA KAZANAN ÇIKMADI
Maça hızlı başlayan Gençlerbirliği 7. dakikada Aydın Karabulut'un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
25. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Meşin yuvarlağı kırmızı-siyahlı ekibin ceza alanına kadar taşıyan Eto'o, kaleci Hopf ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla skoru eşitledi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında maçın hakemi Hüseyin Göçek, sakatlandığı için karşılaşmayı yönetmeye devam edemedi. Maçın geri kalan dakikalarında 4. hakem Murat Özcan görev yaptı.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.