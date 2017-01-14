Basketbol A Milli Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi

Ergin Atman'ın Basketbol Milli Takımı'ndan ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın hocası Ufuk Sarıca'nın takımın başında görev alacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'I DA YÖNETECEK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman arasında yapılan görüşme sonucunda Ufuk Sarıca'nın hem A Milli Takım hem de Beşiktaş Basketbol Takımı baş antrenörü olarak görev yapması konusunda anlaşma sağlandı.

3 YILLIK ANLAŞMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Sarıca'nın milli takım başında 3 yıl boyunca görev yapacağı öğrenilirken imzaların önümüzdeki hafta atıalcağı belirtildi. Konu hakkında resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.