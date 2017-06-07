Basketbolda final serisinin programı belli oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki play-off final serisinin programı belli oldu.
PROGRAM BELLİ OLDU
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, serinin ilk maçını 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da yapacak.
Ülker Sports Arena'daki iki karşılaşmanın ardından play-off final serisinin 3. ve 4. maçları, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.
İki takım arasındaki final serisinin programı şöyle:
9 Haziran Cuma: 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan
11 Haziran Pazar: 18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan 1
4 Haziran Çarşamba: 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe
16 Haziran Cuma: 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe