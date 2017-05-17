Basketbolda play-off eşleşmeleri

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon oynanan iki maçla tamamlanırken, play-off etabı eşleşmeleri de belli oldu.
Normal sezonu 58 puanla lider bitiren Fenerbahçe'nin yanı sıra ikinci Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü Anadolu Efes, dördüncü Darüşşafaka Doğuş, beşinci Banvit, altıncı Galatasaray Odeabank, yedinci Gaziantep Basketbol ve sekizinci TOFAŞ adını play-off etabına yazdırdı.
Normal sezonu ilk 8 içinde tamamlayan ekiplerin çapraz eşleşmesiyle play-off çeyrek finali, Fenerbaçe-TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş-Banvit şeklinde oluştu.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
(1.) Fenerbahçe - Tofaş (8.)
(2.) Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol (7.)
(3.) Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank (6.)
(4.) Darüşşafaka Doğuş - Banvit (5.)
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun puan durumu ise şöyle oluştu: