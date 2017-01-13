Başpehlivan Recep Kara: Hedefime ulaşamadım

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son, salon yağlı güreşlerinin ise ilk şampiyonu Recep Kara aktif kariyeri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kara, elde ettiği şampiyonluklara rağmen henüz henüz hedefine ulaşamadığını söyledi.

ZİRVEDE BIRAKMAK İSTİYOR

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, altın kemere ulaşarak güreşi zirvede bırakmak istediğini söyledi.

12 yıldır farklı derecelerle zirvede yer aldığını anlatan 34 yaşındaki başpehlivan, "Bu işi tadında bırakmak gerekiyor. Halen tam hedefime ulaşamadım. Altın kemerin sürekli sahibi olmak istiyorum. 2017 ve 2018'i birincilikle kapatırsam altın kemerin sürekli sahibi oluyorum. Hedefim bu. Olursam da bu işi zirvede bırakacağım." ifadelerini kullandı.

45 YAŞINA KADAR HAKKIM VAR

Recep Kara, 45 yaşına kadar güreş yapma haklarının bulunduğunu belirterek, "Benimki 40'ı bulmaz diye düşünüyorum. Her şeyi tadında bırakmak gerekiyor. Çünkü bizden sonra gelecek nesillere bayrağı devretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

REKABET ÇOK KIZIŞTI

Yağlı güreşte bir çok favori pehlivanların bulunduğunu vurgulayan Recep, şunları kaydetti: "Bu iş o kadar zorlaştı ki her yıl yeni bir pehlivan çıkabiliyor, başpehlivan oluyor. Mücadele, rekabet çok kızıştı. Antalya ve Karadeniz Bölgesi'nden bizim iyi arkadaşlarımız var. Bu meydanlar boş kalmayacak. Yağlı güreşteki rekabet minderden daha fazla. Şu anda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün bir sıkıntısı var çünkü rakibi yok. Taha'yı sıkıştıracak, Taha'dan sonra bayrağı devralacak bir genç yok. Taha özel bir sporcu ama rakibi yok.

Yağlı güreşlerde alternatifimiz çok. Bugün 70 başpehlivan var. Bunun 30'u birbiriyle ciddi rekabet halinde. Her yıl yeni adamlar çıkıyor. Bu işler zorlaşıyor. Biz de burada artık tecrübemizi konuşturacağız. Çalışıyoruz, düzenli antrenman yapıyoruz, işimize sahip çıkıyoruz, özen gösteriyoruz. Hedefimiz inşallah 2017 ve 2018'i de şampiyon kapatarak altın kemerin sürekli sahibi olmak." dedi.