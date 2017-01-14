Başpehlivan Recep Kara sumo şampiyonunu da devirdi - İZLE

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son, salon yağlı güreşlerinin ise ilk şampiyonu Recep Kara ile 190 kiloluk Sumo Güreşi Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov bir gösteri maçı yaptı.

KAZANAN RECEP KARA

Ordu’nun Altınordu İlçesi’ndeki Recep Kara Spor Salonu’nda düzenenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda yapılan karşılaşma oldukça çekişmeli başladı. Başpehlivan Recep Kara mücadele sonunda, rakibi Almaz Ergeshov’u minderde tuş ederek yenmeyi başardı.

Başpehlivan Recep Kara Asya Sumo Şampiyonunu tuş etti - İZLE

ATA SPORUMUZU YAŞATMAK GURUR VERİCİ

Ordulu olmaktan gurur duduğunu vurgulayan Kara, "Ata sporumuzu yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ordulu olduğum için çok gurur duyuyorum. Ata sporumuzu her yerde başarıyla temsil etmeye çalışıyorum. Rakibim oldukça güçlüydü, kendisiyle dostluk maçı yaptık teşekkür ediyorum. Şükürler olsun kazandım, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.