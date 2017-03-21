Bastian Schweinsteiger MLS'e transfer oldu

Alman futbolcu Schweinsteiger, MLS takımlarından Chicago Fire'a transfer oldu.

Manchester United, resmi sitesinden yapılan açıklamada transferi duyururken, 32 yaşındaki futbolcunun vize alıp, sağlık kontrolünden geçeceği ve sonrasında imzayı atacağı belirtildi.

MANCHESTAR'A TEŞEKKÜR

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Schweinsteiger, ''Arkadaşlarımdan ayrıldığım için üzgünüm. ancak kulübüme bana Chicago Fire'da oynama izni verdiği için teşekkür ediyorum. Onlara gelecekte başarılar diliyorum. Özellikle taraftara teşekkür ediyorum. Manchester'da olduğum dönemde bana büyük destek oldular. Önümde artık yeni bir macera var. Chicago adına oynamak için sabırsızlanıyorum'' dedi.

ULUSLARARASI BAŞARI

Takımın genel menajeri Nelson Rodriguez, konuyla ilgili olarak, ''Kulüp olarak yükselmeyi ve daha büyük hedeflere ulaşmayı istiyoruz. Daha önce yurt içinde hamlelerde bulunup yarışa katılıyorduk fakat artık uluslararası başarı yakalamak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Teknik direktör Paunovic ise Schweinsteiger'ı överek, ''Soyunma odasında büyük bir şampiyon olacak. Oyuncularımıza nasıl çalışmak, nasıl düşünmek, nasıl hazırlanmak gerektiğini gösterebilecek bir profesyonelle birlikte olacağız'' dedi.

32 yaşındaki Schweinsteiger bu sezon Manchester United formasıyla 4 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.