Batalla Bursaspor'da kalıyor

Bursaspor, Kulübü Başkanı Ali Ay, takımına geç katılması nedeniyle ayrılacağı dedikoduları ortaya atılan kaptan Batalla konusunda açıklamalarda bulundu, "Bu sezon da bizimle birlikte olacak. Sağlık kontrolünden geçiyor" dedi.

"BATALLA GİDİCİ DEĞİL"

Başkan Ali Ay, bu konuda şunları söyledi: "Batalla ile bugün bir araya geldim. Sözleşmesini uzatmak istediğimizi söyledim. Ancak Arjantin'de futbola başladığı kulübe gitme yönünde bir planı var. Kararını bekleyeceğiz. Ancak söylendiği gibi Batalla gidici değil. Bu sezon yine Bursaspor'un kaptanı olarak takımımızda yer alacak. Yani Batalla konusunda sıkıntı yok."

"ÇİN TAKIMININ TEKLİFİNİ REDDETTİK"

Başkan Ali Ay, bu arada Çin'den bir kulübün Batalla için 1,5 milyon Euro bonservis bedeli vererek transfer etmek istediğini, ancak bu teklifi geri çevirdiklerini de sözlerine ekledi.