Batalla'dan Bursa'ya iyi haber

Sezon sonunda Arjantin’e dönerek, futbola başladığı takımda bir sene oynama ve ardından aktif kariyerine nokta koyma kararı alan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde bu düşüncesini Yeşil- Beyazlı yönetime iletmişti.

1 YIL DAHA TÜRKİYE'DE KALACAK

Ancak Arjantinli yıldız, Bursasporlu yöneticilerin ısrarının ardından bu kararından vazgeçti. En az bir yıl daha Türkiye’de kalmaya karar veren Tangocu, önümüzdeki sezon da Timsah’ın başarısı için ter dökecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Timsah, dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, sakatlıkları bulunan Pablo Batalla, Deniz Yılmaz ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı. 3 futbolcunun da gelecek hafta oynanacak Osmanlıspor maçında sahada olması bekleniyor.