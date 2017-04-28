Bayern Coman'ın bonservisini aldı

Juventus’a transfer için 23 milyon Euro ödeyen Bayern, Fransız oyuncu ile 2020 sonuna kadar sözleşme imzaladı.

23 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİLER

Şampiyonlar Ligi’nin ardından Almanya Kupası’na da veda eden Bayern Münih, Kingsley Coman’ın bonservisini aldı. Bavyera temsilcisi 2015’te Juventus’tan kiraladığı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı.

20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için Juventus’a 23 milyon Euro ödeyen Bayern, oyuncu ile 2020 sezoun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bayern Ceo’su Karl Heinz Rummenigge yeni anlaşmayla ilgili memnuniyetini dile getirdi ve “Coman, takımın geleceği için önemli yapıtaşlarından birisi. Büyük bir potansiyele sahip ve gelecek vaat ediyor. Bunlardan dolayı satın alma opsiyonunu kullandık” dedi.