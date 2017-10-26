Bayern Leipzig'i uzatmada eledi

Almanya'da zirve mücadelesi veren iki ekip Bayern Münih ve RB Leipzig, Almanya Kupası 2. turda kozlarını paylaştı.
BAYERN UZATMADA KAZANDI
RB Leipzig'e konuk olan Bayern Münih normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 5-4 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Naby Keita 53. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı. 68'de Emil Forsberg penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 73'te Thiago Alcantara, Boateng'in ortasını kafayla ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.
Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken, maçın sonucunu penaltılar belirledi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Bayern Münih, Almanya Kupası'nda son 16'ya kaldı.