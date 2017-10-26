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Bayern Leipzig'i uzatmada eledi

Almanya Kupası 2. tur maçında Bayern Münih, RB Leipzig'i penaltılarla 5-4 yendi ve son 16'ya kaldı.

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Almanya'da zirve mücadelesi veren iki ekip Bayern Münih ve RB Leipzig, Almanya Kupası 2. turda kozlarını paylaştı.

BAYERN UZATMADA KAZANDI

RB Leipzig'e konuk olan Bayern Münih normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 5-4 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Naby Keita 53. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı. 68'de Emil Forsberg penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 73'te Thiago Alcantara, Boateng'in ortasını kafayla ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.

Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken, maçın sonucunu penaltılar belirledi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Bayern Münih, Almanya Kupası'nda son 16'ya kaldı.

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