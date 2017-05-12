Bayern Münih Alexis Sanchez için Arsenal'le görüşüyor

Bayern Münih'in önümüzdeki sezon için Arsenal'den Alexis Sanchez'i transfer etmek için önemli adımlar attığı öne sürüldü.

SANCHEZ MÜNİH'İ SEÇTİ

Alman basınında yer alan haberde; Paris Saint-Germain'in bu transfer için girişimlerde bulunduğu ancak menajerinden Bayern Münih ile anlaştıklarını, kulüplerin anlaşmasını beklediklerini öğrenince vazgeçti. Alexis Sanchez'in PSG yerine Bayern Münih'i tercih ettiği ve önümüzdeki yaz Alman devinin formasını giymek için istekli olduğu ifade edildi.

ANCELOTTİ İKNA ETTİ

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin bu süreçte Alexis Sanchez ile görüştüğü ve transfere ikna ettiği kaydedildi.

Temmuz 2014'te Barcelona'dan Arsenal'e 42.5 milyon euro'ya transfer olan Alexis Sanchez, Kuzey Londra kulübüyle çıktığı 140 resmi maçta 67 gol atıp 41 asist yaptı.