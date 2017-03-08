Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Karşılaşmada gol perdesi, 20. dakikada Walcott'un golüyle açıldı. İlk yarı, Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ARSENAL 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarya her iki takım da aynı 11'lerle başladı. 54. dakikada Koscielny, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı, Münih ekibi penaltı kazandı.

Penaltı vuruşunda topun başına Lewandowski geçti. Golcü futbolcu 55. dakikada ağları havalandırarak mücadeleye eşitliği getirdi.

68'de Robben, Bayern Münih'i 2-1 öne geçirdi. 78'de Vidal farkı 2'ye çıkardı. Vidal, 80. ve 85. dakikalarda attığı gollerle hem hat-trick yaptı hem de 90 dakikanın skorunu tayin etti.

BAYERN MÜNİH ÇEYREK FİNALDE

Bayern Münih, 5-1'in rövanşında Arsenal'i deplasmanda da 5-1 yenerek tarihi iki galibiyet elde etti ve çeyrek finale yükseldi.