Bayern Münih en önemli rakibi Leipzig'i farklı yendi

Bundesliga'da Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Zirvede aynı puana sahip iki takımın maçından galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Bayern oldu ve Bavyera ekibi üç puan farkla liderlik koltuğuna kuruldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Bu sezon ortaya koyduğu sürpriz performansla ligin ilk yarısını zirve yarışı içerisinde geçiren Leipzig, Bavyera deplasmanında kabusu yaşadı ve henüz ilk yarıda üç farkla geri düştü.

17. dakikada sol kanatta Lahm ve Robben'in geliştirdiği pozisyonu Lewandowski tamamladı, top direkten döndü, akabinde Thiago Alcantara skoru 1-0'a getiren golü attı. Bayern bu golün ardından ardına bakmadı.

25. dakikada rakipten kazandığı topu çok iyi değerlendiren Bayern, Vidal, Lewandowski ve Thiago'yla buluşturduğu topu Xabi Alonso ile ağlara yolladı ve skor 2-0 oldu.