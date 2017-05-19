Bayern Münih Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Almanya devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı.

16 MAÇ KAZANDILAR

17 Eylül 2014'teki Manchester City maçını 1-0 kazanan Bayern Münih, sonrasında oynadığı Roma, CSKA Moskova, Shakhtar Donetsk, Barcelona, Dinamo Zagreb, Arsenal, Olympiakos, Juventus, Benfica, Atletico Madrid, Rostov, PSV, Atletico Madrid, Arsenal maçlarını kazanmayı başarmıştı. Bavyera temsilcisinin serisini bu sezon çeyrek finalde 2-1'lik galibiyetle Real Madrid sonlandırdı.

SERTİFİKAYI ALDILAR

Sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalandıracak olan Philipp Lahm ve Thomas Müller, Bayern Münih'in Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmesiyle ilgili sertifikayı aldı. Kaptanlardan Lahm rekorla ilgili olarak "Böyle rekorları sık kırmıyorsunuz. Kariyerimdeki ilk rekor bu. Rekorlardan ziyade şampiyonluklarım var." dedi.