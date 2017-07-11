Bayern Münih James Rodriguez'i kiraladı

Bayern Münih'ten James Rodriguez bombası!

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, transferde büyük bir bombayı patlattı. Bayern Münih, Real Madrid'den Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Bayern, Rodriguez'i iki yıllığına İspanyol temsilcisinden kiralık olarak alırken, satın alma opsiyonunun da Bayern'de olduğu açıklandı.

Satın alma opsiyonun ne kadar olduğu hakkında ise bir detay verilmedi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

2014 yılında Monaco'dan 75 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan James Rodriguez geçtiğimiz sezon İspanyol ekibin formasıyla 33 maçta 11 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.