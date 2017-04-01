Bayern Münih Robben'in yerine Julian Brandt alıyor

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Julian Brandt'ı kadrosuna katıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ ARTIRILDI

Almanya'da yayın yapan Bild'n haberine göre Bayern Münih, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Leverkusen'le 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alman milli futbolcunun sözleşmesi bu sezon güncellendi ve 12.5 milyon Euro olan serbest kalır maddesi artırıldı.

ROBBEN'İN YERİNE OYNAYABİLİR

Bayern Münih teknik direktörü Michael Raschke, Julian Brandt'ın Almanya'nın en iyi yeteneklerinden biri olduğunu ifade ederken 33 yaşındaki Arjen Robben'in yerini doldurabileceğini açıkladı.

Jullian Brandt, bu sezon forma giydiği 32 maçta 3 golo atarken 7 de asist yaptı.