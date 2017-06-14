Bayern Münih Tolisso'yu transfer etti

Bayern Münih, transferde hız kesmiyor... Hoffenheim'dan Sebastian Rudy ve Niklas Süle ileWerder Bremen'den Serge Gnabry'nin transferlerini bitiren Alman devi, Corentin Tolisso için Chelsea ile girdiği yarışı da kazandı.

40 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Bayern, orta sahanın merkezinde görev yapan futbolcu için Lyon'a 40 milyon Euro ödeyecek. Bu bedel, bonuslarla 50 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Bayern bugüne kadar en yüksek bonservis bedelini 40 milyon Euro ile Javi Martinez için Athletic Bilbao'ya ödemişti.

YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜRECEK

23'üncü yaşgününü iki ay sonra kutlayacak olan Tolisso'nun kariyerini noktalayan 35'lik Xabi Alonso'nun yerine transferiyle Bayern takımın yaş ortalamasını da önemli oranda aşağı çekmiş oldu. Togo asıllı Fransız futbolcu, orta alanda hem defansif hem de ofansif görevler üstlenebiliyor