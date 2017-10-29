Bayern Münih zirveye yükseldi

Anthony Joshua'nın Kamerun asıllı Fransız rakibi Carlos Takam'ı hakem kararıyla nakavt etmesi büyük tepkilere neden oldu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin ilk adımı olan offline uygulama Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Akhisar maçıyla başladı.

VAR ilk kez offline olarak denendi

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Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Türkiye'de tartışılan video hakem sistemi (VAR) Bundelisga'nın 10. haftasında iki önemli kararın alınmasına neden oldu.