Bayern Münih'den 6 gollü galibiyet

Almnanya'da şampiyonluğa koşan Bayern Münih, Augsburg'u farklı geçti.

LEWANDOWSKİ'DEN HAT-TRİCK

Yenilgisizlik serisini 15 maça çıkaran Bayern Münih'i galibiyete taşıyan goller, Robert Lewandowski (17, 55, 79), Thomas Müller (36,80) ve Thiago Alcantara'dan (62) geldi.

Maçın ilginç istatistiklerinden biri de hat-trick yapan Lewandowski'nin 2 golün de asistini yapması oldu.

Bayern'in 6. golünü atan Thomas Müller, golün ardından sakatlanarak oyun dışı kaldı. Oyuncu değişikliği hakkı dolan Bayern, son 10 dakikayı 10 kişi tamamladı.

13 PUAN FARK

Üst üste 5. şampiyonluk için gün sayan Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 65 yaptı ve en yakın takipçisi Leipzig ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.

Augsburg'ta Halil Altıntop, 2. yarıda Raul Bobadilla'nın yerine oyuna girdi. Maçtan yenilgiyle ayrılan Augsburg ise 29 puanda kaldı ve küme düşme tehlikesinden kurtulamadı.