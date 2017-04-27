Bayern Münih'i yenen Dortmund finale yükseldi

Almanya Kupası yarı finalinde Allianz Arena'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Marco Reus ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, Bayern Münih'in gollerine engel olamadı.

B.MÜNİH DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Mücadelenin 28. dakikasında Javi Martinez ve 41. dakikasında Matt Hummels'in kaydettiği gollerle Bayern Münih, devreyi 2-1 önde kapatmayı başardı.

DEMBELE SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin 69. dakikasında Aubameyang ile durumu eşitleyen Dortmund, 74. dakikada Ousmane Dembele ile bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.