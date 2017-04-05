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Bayern Münih'in yenilmezlik serisini Hoffenheim bitirdi

Hoffenheim'a deplasmanda 1-0 yenilen Bayern Münih'in ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

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Bayern Münih'in yenilmezlik serisini Hoffenheim bitirdi

Rhein-Neckar Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 21. dakikada Hırvat futbolcu Andrej Kramaric kaydetti. Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Mats Hummels, Bundesliga'daki 250. maçına çıktı.

Bu sonuçla Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 51'e yükseltti. 29 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hedefini sürdürdü.

Ligde bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan Bayern Münih ise 65 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Köln-Eintracht Frankfurt: 1-0

Borussia Dortmund-Hamburg: 3-0

Werder Bremen-Schalke 04: 3-0

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