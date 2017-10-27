Bayern'den 16'lık transfer

İsveç U-16 Milli Takımı'nda da forma giyen Andersson, bu yıl Ocak ayında Helsingborg'un A takımına yükselmişti Bayern Münih, İsveç futbolunun genç yeteneklerinden Alex Timossi Andersson'u renklerine bağladı.

Ancak 19 Ocak 2001 doğumlu olan futbolcunun Münih günleri yaşı dolayısıyla 1 Temmuz 2019'da başlayacak. İsveç U-15 Milli Takımı'nda 4 maçta 6 gol, U-16 Milli Takımı'nda da 7 maçta 2 golü bulunan Andersson, bu yıl Ocak ayında Helsingborg A takımına yükselmiş ve profesyonel kadroya girmişti.

Bayer Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Alex Timossi Andersson çok yetenekli bir futbolcu. Yoluna Bayern'de devam edecek olması bize de heyecan veriyor. Buraya gelene kadar, Helsingborg'da oynayacak, alıştığı ortamda kendini geliştirmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı.