Bayern'den Bernardo Silva için astronomik teklif

Alman basını, Bayern Münih'in Monaco'nun yükselen yıldızı Bernardo Silva için harekete geçtiğini yazdı.

Haberde, Alman kulübünün yönetiminin Monaco'nun Manchester City'i elediği maçlarda 22 yaşındaki genç yıldıza ilgi duyduğunu ve sezon sonunda teklif yapacağı iddiası yer aldı.

LAHM VE ALONSO'NUN YERİNE

Xabi Alonso ve Phillip Lahm gibi yıldızların emekli olmasıyla birlikte Ancelotti'nin Silva'yı orta saha bölgesinde de kullanabileceği kaydedildi.

Sport gazetesi, Alman ekibinin Monaco için 80 milyon euro gözden çıkarttığı ve Bayern Münih için büyük bir para olmadığı belirtti.

Benfica'dan 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Bernardo Silva, bu sezon 44 maçta 9 gol attı ve 10 asist yaptı.