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Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı
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Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen ve sezon sonu Başakşehir kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen Bekir İrtegün ByLock'çu çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk'ten Veli Sarboğa'nın haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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