Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda İstanbul'a geldi. Dün Gomis'i karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bugün de Atatürk Havalimanı'na Faslı yıldız Belhanda için gitti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Faslı oyuncu, Atatürk Havalimanı'nda Galatasaraylı taraftarlar tarafından tezahüratlar eşliğinde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Younes Belhanda İstanbul'da - İZLE

Daha önce Montpellier, Nice, Schalke ve Dinamo Kiev'de forma giyen Galatasaray, Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Belhanda'nın şık hareketleri ve güzel golleri - İZLE

Belhanda geçen sezon Nice formasıyla 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

F.BAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın ilk döneminde Belhanda'yı almak için çok uğraşmış ancak yıldız futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti.