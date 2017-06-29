Ensonhaber.com'a dön

Belhanda İstanbul'da

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Younes Belhanda İstanbul'a geldi.

Belhanda İstanbul'da
Yorum Yap

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda İstanbul'a geldi. Dün Gomis'i karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bugün de Atatürk Havalimanı'na Faslı yıldız Belhanda için gitti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Faslı oyuncu, Atatürk Havalimanı'nda Galatasaraylı taraftarlar tarafından tezahüratlar eşliğinde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Younes Belhanda İstanbul'da - İZLE

Daha önce Montpellier, Nice, Schalke ve Dinamo Kiev'de forma giyen Galatasaray, Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Belhanda'nın şık hareketleri ve güzel golleri - İZLE

Belhanda geçen sezon Nice formasıyla 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

F.BAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın ilk döneminde Belhanda'yı almak için çok uğraşmış ancak yıldız futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM