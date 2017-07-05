Belhanda: Sneijder ayrılırsa 10 numarayı giyerim

Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den bonservisini aldığı Younnes Belhanda Sarı-Kırmızılı takımın Çek Cumhuriyeti'nde yaptığı sezon başı kampında ilk kez Doğan Haber Ajansı'na konuştu.

SNEİJDER GİDERSE 10 NUMARA GİYERİM

Sneijder'in takımdan ayrılmasına durumunda 10 numaralı formayı giyeceğini belirten Belhanda "Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Tabii ki Sneijder ile oynarım. Tabii ki birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu.Teknik anlamda çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama tabi ki süreçte ne gerçekleşeceğini bilmiyoruz Sneijder ile ilgili olarak. Bu konularla ilgili karar verecek olan kişi biz değiliz. Bu kararı kulüp verecektir" şeklinde konuştu.