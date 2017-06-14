Belhanda ve Gomis Galatasaray'da

Galatasaray yönetimi transfer bombalarını patlattı.
D.KİEV'LE DE ANLAŞILDI
beİN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Younes Belhanda'dan sonra kulübü Dinamo Kiev ile de anlaştı.
Faslı futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
GOMİS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Öte yandan sarı-kırmızılılar yıllardır kalp ritminde sorun olan golcü futbolcu Gomis'i bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.
Yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmazken, yıldız futbolcunun da ilerleyen günlerde resmi imzayı atacağı belirtildi.