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Belhanda ve Gomis Galatasaray'da

Galatasaray, Belhanda'dan sonra kulübü Dinamo Kiev ile de anlaştı. Sarı-kırmızılılar Gomis'i ise bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.

Belhanda ve Gomis Galatasaray'da
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Belhanda ve Gomis Galatasaray'da

Galatasaray yönetimi transfer bombalarını patlattı.

D.KİEV'LE DE ANLAŞILDI

beİN Sports'un haberine göre; Galatasaray, Younes Belhanda'dan sonra kulübü Dinamo Kiev ile de anlaştı.

Faslı futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

GOMİS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan sarı-kırmızılılar yıllardır kalp ritminde sorun olan golcü futbolcu Gomis'i bugün Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmazken, yıldız futbolcunun da ilerleyen günlerde resmi imzayı atacağı belirtildi.

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