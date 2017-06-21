Belhanda ve Maicon'a verilecek bonservis bedelleri

Bein Sports'un haberine göre, Galatasaray Kulübü, bir süredir görüşme halinde olduğu Younes Belhanda ve Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı.

Bu transfer için Belhanda’nın ülkesi Fas’a kadar giden ve oyuncuyla görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, ‘Evet’ cevabını alarak Türkiye’ye dönmüştü.

Bonservisi Dinamo Kiev’de olan ve geçen sezonu Fransız ekibi Nice’te geçiren Belhanda, artık kiralık olarak oynamak istemediğini belirtip, bonservisiyle transferinin gerçekleşmesini amaçladığını belirtmişti.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

İşte tam bu sırada Dinamo Kiev yönetiminden, “Belhanda’yı isteyen kulüp varsa, oturur konuşuruz” açıklaması gelmişti

Sarı-Kırmızılı ekip, Belhanda'nın bonservisi için kulübüne 8 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev ile anlaşma sağladı.

DİĞER YARISI MAİCON'A

Öte yandan transferi biten bir diğer futbolcu Maicon içinse Sao Paulo'ya 7+1 milyon euro ödenecek.

Böylece Bruma'dan gelen 15 milyon euro, iki futbolcunun transferine kullanılmış oldu.