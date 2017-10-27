Belhanda'nın alternatifi Emre Akbaba olacak

Galatasaray, kadroda alternatifi bulunmayan Younes Belhanda'nın formunu artırmak için ona rakip getiriyor...

OCAK AYINDA ALINACAK

Hürriyet'in haberine göre; Belhanda’nın alternatifi Akbaba... Galatasaray Kulübü, Tudor’un beğendiği ve “Ligde dikkat çeken isimlerinden biri” ifadesini kullandığı Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba’nın transferi için Ocak ayında harekete geçme kararı aldı.

Ocak ayındaki transfer politikasını “Yerli ve gurbetçi takviyesi” olarak planlayan G.Saray’ın ilk hedefi 25 yaşındaki oyuncu olacak.

BELHANDA'NIN ALTERNATİFİ OLACAK

Sarı kırmızılılar böylece, Emre’yi renklerine bağlayarak, Belhanda’nın arkasını sağlama almayı hedefliyor.

Henüz beklentileri yüzde 100 karşılayamayan Belhanda’nın takım içinde üst düzey bir alternatifi olması ve forma rekabetinin artması adına da Emre Akbaba ismi öne çıktı.

Galatasaray, bu transferle yabancı tartışmalarının yaşandığı bugünlerde hem önemli bir yerli oyuncu almış, hem de Belhanda’nın alternatifini bulmuş olacak.

10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada görev alıp her iki ayağını da kullanabilen Emre Akbaba’yı, birçok bölgede forma giyebildiği için Tudor da beğeniyor ve istiyor.

4 GOL 4 ASİST

Aytemiz Alanyaspor forması ile çıktığı 9 maçta bu sezon 4 gol atıp, 4 asist yapan Emre Akbaba’nın transferinde en belirleyici etken bonservisi olacak. Sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Emre Akbaba için G.Saray Kulübü, 2.5 milyon Euro’luk teklifle Aytemiz Alanyaspor’un kapısını çalmayı planlıyor.

Henüz form olarak yüzde yüzünü sergileyemeyen Faslı oyuncunun bu transferle birlikte vitesi artıracağı düşünülüyor...