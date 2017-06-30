Belhanda'nın İsrail'e tepkisi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, dün İstanbul'a geldi.

Kariyeri boyunca Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve Nice gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcunun birçok özelliği var.

Kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen Belhanda'nın yaptığı şık hareketleri ve attığı güzel golleri sizler için derledik.

Belhanda'nın şık hareketleri ve güzel golleri - İZLE

BELHANDA: "İSRAİL'İ TANIMIYORUM"

Faslı futbolcuyla ilgili bilinmesi gereken en önemli olaylardan biri ise İsrail'e karşı göstermiş olduğu tepki.

Belhanda, Dinamo Kiev forması giyerken Maccabi Tel Aviv deplasmanına gitmeyi reddetmişti.

İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto eden Belhanda, İsrail deplasmanına gitmeme nedeni olarak "O ülkeyi tanımıyorum" demişti.

2010 yılından beri Fas Milli Takım formasını giyen Belhanda bugüne kadar 36 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Yıldız futbolcunun G.Saray'ın İsrail takımıyla eşleşmesi durumunda yine aynı tepkiyi vermesi bekleniyor.