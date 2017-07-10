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Belhanda'nın sakatlığı ciddi değil

Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce, hazırlık maçında sakatlanan Belhanda ve Eren Derdiyok hakkında bir açıklama yaptı.

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Belhanda'nın sakatlığı ciddi değil

Galatasaray'ın Diosgyor ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında kulüp doktoru Yener İnce, karşılaşma sırasında sakatlanan Younes Belhanda'nın durumunun çok fazla ciddi olmadığını ancak yine de tedbir amaçlı MR'ının çekileceğini söyledi.

EREN'İN DİZİ DÖNÜYOR

İnce, sakatlanan Eren Derdiyok için de "Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.

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