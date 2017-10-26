Belhanda'nın yerine iki aday var

Tudor, Trabzonspor maçı öncesi kadroda mecburi değişikliğe gidecek. Belhanda’nın Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmesi, Hırvat çalıştırıcının planlarını değiştirdi.

Sarı kırmızılılarda Selçuk İnan’ın Trabzon deplasmanında ilk 11’de yer alma ihtimali oldukça yüksek. Tudor’un Trabzonspor maçı öncesi iki seçenek üzerinde durduğu öğrenildi. İlk seçenekte Mariano, Maicon, Serdar Aziz ve Latovlevici’nin dörtlü savunma şeklinde kullanılması, defansif orta saha olarak da Fernando’nun görev yapması bekleniyor.

TUDOR'UN ELİNDE İKİ ALTERNATİF VAR

Brezilyalı oyuncunun önünde Feghouli, Ndiaye, Selçuk, Tolga dörtlüsü; forvette ise Gomis’in forma giymesi düşünülüyor. Ancak Fenerbahçe mücadelesinde bekleneni veremeyen Latovlevici ile antrenmanlarda yeterli performansı gösteremeyen Linnes'le ilgili kafasında soru işaretleri olan Tudor, takımını savunmada zaman zaman 3’lü oynatmayı da seçenekler arasında bulunduruyor.

Hırvat teknik adam bu durumda, Fenerbahçe maçında olduğu gibi sahaya Maicon, Serdar ve Denayer üçlüsüyle çıkıp orta dörtlüde Mariano, Fernando, Ndiaye ve Tolga’ya şans verecek. İleri üçlüde ise Belhanda’nın yerine Rodrigues forma giyecek.

Feghouli sağ kanatta, Gomis ise forvette oynayacak. Taktik çalışmalarda en uygun seçeneği bulmaya çalışan Tudor, oyuncularının antrenman perfromanslarına göre son kararını verecek.