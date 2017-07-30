Belhanda'nın yerine Sneijder

Geçtiğimiz sezon Fransa'da büyük bir sürprize imza atarak ligi üçüncü sırada tamamlayan Nice, Younnes Belhanda'nın ayrılmasından sonra orta sahada doğan yaratıcı oyuncu eksikliğini Wesley Sneijder ile doldurmak istiyor.

ALBERS FRANSA'YA GİTTİ

Hollanda'da yayın yapan Voetbal International'ın haberine göre Sneijder'in menajeri Guido Albers, geçtiğimiz günlerde Fransız ekibinin yöneticileriyle görüşmek için Nice kentine gitti.

Galatasaray ile sözleşmesini iki hafta önce fesheden 33 yaşındaki yıldız, 2018 sezonundan itibaren MLS'te mücadele edecek Los Angeles FC ile uzun süredir temasta olmasına rağmen 2018 Dünya Kupası öncesinde Avrupa liglerinde forma giymek istiyor.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat da Sneijder'in durumunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde deneyimli orta sahayla temasa geçen 69 yaşındaki teknik adam, 31 Ağustos'ta Dünya Kupası elemelerinde oynanacak Fransa maçının kadrosunda yer alması için maç temposu yakalaması gerektiğini Sneijder'e bildirdi.