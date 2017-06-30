Belhanda'yı ölürüm de vermem diyen başkan dün öldü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) mücadele eden Montpellier Kulübünün 1974'ten bu yana başkanlığını yapan Louis Nicollin, 74. doğum gününde hayatını kaybetti.

BELHANDA'YI F.BAHÇE'YE SATMAMIŞTI

Belhanda'nın 2013 sezonunda Montpellier'de oynadığı dönemde Fenerbahçe Faslı futbolcu transferinde büyük aşama kaydetmiş ancak Louis Nicollin engeline takılmıştı.

Sarı-lacivertliler Belhanda ile anlaşma sağlandıktan sonra transferi KAP'a bile bildirmişti ancak daha sonra taraftar baskısı nedeniyle Fransız basınına açıklama yapmak durumunda kalan Nicollin, "Ölsem Belhanda'yı Türkiye'ye göndermem" diyerek köprüleri atmıştı.

"Ben futbolcularımı sadece İngiltere ve Almanya'ya satıyorum. İspanya'ya bile Barcelona ile Real Madrid dışında satmam" diyerek çok tartışılan sözlere imza atan Nicollin ardından 'tükürdüğünü yalayarak' Faslı yıldızı Dinamo Kiev'e göndermişti.

Bu sözlerin üzerinden 4 yıl geçti ve Belhanda Türkiye'ye transfer oldu fakat adresi Fenerbahçe değil Galatasaray'dı. Belhanda'nın Türkiye'ye geldiği gün Niccolin'in ölüm haberi 'kaderin cilvesi' olarak yorumlandı.