Ben Arfa'nın tercihi Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve kulübü Paris Saint Germain ile maddi sorunlarını çözmesini beklediği Hatem Ben Arfa'yla ilgili Galatasaray'dan gelen açıklama sarılacivertlilerde küçük çaplı bir telaşa yol açtı.

SADECE FENERBAHÇE'DE OYNAYACAK

Sarı-lacivertli yetkililer, Ben Arfa'nın menajerine durumu ileterek bilgi istedi.

Fransız yıldızın menajeri, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacak" garantisini verirken, "Şu an Türkiye'den başka kulüple görüşmüyoruz. Sizinle anlaştık. PSG'deki alacak sorununu çözersek imzayı atacağız. Türkiye'de sadece F.Bahçe forması giyeceğiz" dediği öğrenildi.

Ben Arfa'nın bu hafta kulübü ile olan sorununu çözmesi bekleniyor.

ALACAĞIMI BERABER ÖDEYELİM

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Ben Arfa'nın, PSG'den 7 milyon Euro alacağı olduğunu ve bunu halletmek için beklediğini duyurmuştu.

Fransız kulübünün Fenerbahçe'ye "Bu alacağı birlikte ödeyelim. Biz onu bonservissiz olarak size vereceğiz. Siz bu alacağın yüzde 50'sini Ben Arfa'nın sözleşmesine ekleyin. Böylece biz yükten kurtulalım, siz de istediğiniz transferi gerçekleştirin" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak sarılacivertliler bu teklife şu an için olumlu yanıt vermedi.