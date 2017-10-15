Ben Arfa'ya talip çıktı

Geride kalan yaz aylarında transfeg gündemini sürekli meşgul eden Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia ortaya atıldı.

RENNES SEZON SONUNA KADAR KİRALAYACAK

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, sezon başında kadrosuna büyük umutlarla kattığı Ismaila Sarr'ın yaşadığı sakatlığın ardından orta sahada yaşadığı yaratıcı oyuncu eksikliğini Ben Arfa ile doldurmayı planlıyor.

L'Equipe gazetesinin iddiasına göre, oyuncunun yakın çevresiyle görüşmelere başlayan Rennes yetkilileri PSG ile sözleşmesini tamamlamak isteyen 30 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Teknik direktör Unai Emery'nin planlarında yer almayan Hatem Ben Arfa bu sezon resmi maçlarda PSG kadrosuna henüz giremedi.