Ben Hatira Erdoğan'a hayran

Bundesliga ekibi Darmstadt 98 ile yolları ayrıldıktan sonra Gaziantepspor'a transfer olan Ben Hatira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'da olduğu dönemden beri takip ettiğini belirtti.

Türkiye'ye geldikten sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getiren Tunuslu futbolcu, "Recep Tayyip Erdoğan, doğru yolda giden bir lider. Ben onu sayıyorum ve yaptıklarına saygı duyuyorum. Hiç kimse mükemmel veya hatasız değildir ama benim gözümde doğru yolda ve işini çok iyi yapıyor." diye konuştu.

DOĞRU BİLDİKLERİNİ SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMİYOR

Erdoğan'ın haksızlıkları dile getiren iyi bir lider olduğunu vurgulayan Ben Hatira, şunları söyledi:

"Gördüğüm kadarıyla Almanya veya başka Avrupa ülkeleri ona karşı, çünkü o doğru yolda ilerliyor. Almanya'da veya Avrupa'da yaşayan çoğu Müslüman ondan yana. Türkiye'de veya Avrupa'daki Müslümanların büyük çoğunluğu onunla birlikte. Erdoğan, benim için güzel ve önemli olan çok büyük bir Müslüman karakteri. Müslümanları önden giderek koruyor. Yanlış bir şey olduğunda herkese bu yanlışları söylüyor. Bana göre Erdoğan, doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen bir lider."

YARDIM YAPTIĞIM KURULUŞUN ANLATILANLARLA ALAKASI YOK

Ben Hatira, eski kulübünde futbol adına sıkıntı yaşamadığını ancak yardımseverliği nedeniyle sorunlarla karşılaştığını belirtti. Darmstadt 98'den ayrılmasıyla ilgili Almanya'da medyada yer alan haberler konusunda Tunuslu futbolcu, "Yardım yaptığım kuruluşun anlatılanlarla alakası yok. Bununla ilgili çok fazla belge gösterebilirim. Bu kurum yardım yaparken din veya dil ayrımı yapmıyordu ama yönetimde Müslümanlar vardı. Ben Almanya'da bilinen bir kişiyim. Yardım ettiğim kurumla adım anıldıkça kurum ciddiyet, saygınlık ve bilinirlik kazanıyordu. Bunu futbol dışında olanlar kabullenemedi. Müslümanların insanlara yardım yaparak tanınmasını istemiyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

DİNİME SIRTIMI DÖNMEM

Almanya'da kendisine haksızlık yapıldığını vurgulayan Ben Hatira, şöyle konuştu:

"Saklı bir şey yapmadım, o yüzden rahatça bunları konuşabiliyorum. Ben sabaha kadar o kuruluşla ilgili belgeler gösterebilirim. Aslında Avrupa'da Müslümanlara, bizlere karşı kötü davranışlar yeni başlamadı. Uzun zamandan beri süren bir şey söz konusu. Ben normal şekilde Müslümanlığını yaşayan birisiyim. Dinime sırtımı dönemem, Allah'a şükür Müslümanlığımı yaşamaya çalışırım. Almanya'da yaşadıklarıma halen gülüyorum. Beni bir kategoriye sokmak istiyorlar ama benim o kategoride işim yok. Almanya'da herkes benim arkamdaydı aslında ama politikayla uğraşan bazı kesimler öyle bir ortam oluşturdu ki, sanki Almanya'nın çoğunluğu bana karşı gibi gösterildi. Oysa ki bu gerçek değildi."