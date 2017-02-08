Ben Hatira: İdolüm Tayyip Erdoğan

Gaziantepspor'un devre arası transfer döneminde Bundesliga takımlarından Darmstadt'tan transfer ettiği Tunus kökenli futbolcu Anis Ben Hatira önemli açıklamalarda bulundu.

ALMANYA'DA LİNÇ EDİLDİM

Darmstadt'dan ayrılma sebebini detaylı bir şekilde anlatan Anis Ben Hatira, "Öncelikle medyanın üzerimde kurduğu baskı, bana dinimden dönmem için baskı yapmaları hatta Hristiyanlara bile yardım eden yardım kuruluşu Ansar'ı bırakmamı istemeleri, ben bunları kabullenemedim. Komplo kuruldu resmen ve linç kampanyası başlatıldı. Ben Müslüman doğdum, büyüdüm ve öleceğim. Futbolun; dini, dili, ırkı olmaz. Futbol görsel şovlarıyla, sistemsel taktik üzerine kurulmuş keyif alınması gereken bir rekabet ve dostluğun mücadelesidir. Beni inancımı yaşamamdan dolayı kimse yargılayamaz. İslam ile terör asla yan yana olamaz. İslam; kardeşlik, paylaşım ve barıştır" dedi.

İDOLÜM ERDOĞAN

Ben Hatira, "Tek istediğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Erdoğan tüm dünyadaki Müslümanların idolü, ezilmiş mazlum Müslümanların kurtuluş reçetesidir. Son 15-20 yıla damgasını vuran bir lider. Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip olsam bende Erdoğan'ı seçerdim. Türkiye ve Türk insanını kesinlikle çok seviyorum. Zaten birçok Türk arkadaşım var" şeklinde konuştu.