Ensonhaber.com'a dön

Benatia Juve'ye imzayı attı

Juventus, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi Benatia ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.

Yorum Yap

Benatia Juve'ye imzayı attı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Benatia ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.

17 MİLYON EURO VERİLDİ

Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM