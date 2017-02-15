Benfica Dortmund'u tek golle geçti

Estadio da Luz’a avantajlı bir skor almak için çıkan Borussia Dortmund, Portekiz'de aradığını bulamadı.Tuchel’in öğrencileri daha iyi oynamasına rağmen Benfica karşılaşmada istediğini alan taraf oldu.

Benfica'nın tek golü 2. yarının hemen başında, 48. dakikada Yunan golcü Kostas Mitroglou’dan geldi. Pizzi’nin kullandığı köşe vuruşunda Luiaso arka tarafa aşırdığı topta Mitroglou kale önünde topu ağlara gönderdi.

DORTMUND PENALTI KAÇIRDI

Dortmund adını maçın en kritik anı 57. dakikaydı. Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang kazanılan penaltıda kaleci Ederson'u geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Benfica, Borussia Dortmund’u 1-0 mağlup etti. Dortmund'da milli yıldızımız Emre Mor 18 kiişilik kadroda yer almadı.

Eşleşmede rövanş mücadelesi 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.