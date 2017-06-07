Benfica Sinan Gümüş'ü yalanladı

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan'ın Benfica'nın 23 yaşındaki golcü oyuncuyu istediğini iddia etmesinin ardından Benfica bu duruma sessiz kalmadı.

Benfica Kulübü'nün resmi internet sitesinen yapılan açıklamada, Sinan Gümüş ile ilgili çıkan haberlerin yakından takip edildiği belirtildi. Portekiz ekibi, böyle bir durumun söz konusu olmadığını duyurdu.

RESMİ SİTEDEN YALANLAMA

Benfica'nın Galatasaraylı Sinan Gümüş ile ilgili açıklamasında, "Çeşitli medya organlarında Sinan Gümüş'ün transferi için girişimde bulunduğumuz ve anlaşma sağladığımız iddia edilmektedir. basında çıkan bu haberler kesinlikle yalan ve yanlıştır. Benfica Kulübü olarak Sinan Gümüş ile ilgilenmediğimizi duyururuz" ifadeleri kullanıldı.