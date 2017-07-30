Benitez Lucas Perez'i istiyor

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan İspanyol golcü için Newcastle United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre Lucas Perez, İspanya'ya geri dönmek istese de Newcastle United, transferi bitirmek için harekete geçti.

ARSENAL SATMAK İSTİYOR

Arsenal'in Alexandre Lacazette transferinin ardından Lucas Perez'i bonservisi ile birlikte satmak istediği ve gelen tekliflere açık olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Perez için Arsenal'e kiralama teklifi sunacağı iddia ediliyordu.

DANNY INGS OLMADI

Newcastle United'ın tecrübeli teknik direktörü Rafael Benitez'in ısrarla forvet transferi istediği belirtilirken İngiliz Sun gazetesinin haberine göre Benitez'in ilk adayı Liverpool'dan Danny Ings oldu.

Ings'in bonservisini çok bulan Newcastle, ardından Lucas Perez'e yöneldi. Lucas Perez, geçtiğimiz sezon başında Deportivo'dan 20 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuş, ancak beklentilerin çok altında kalıp sezonu sadece 1 golle tamamlamıştı.