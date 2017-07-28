Benzema Real Madrid'de kalıyor

2009 yazında transfer olduğu Real Madrid'de başarılı bir kariyeri geride bırakan ve 3 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Karim Benzema'nın İspanya serüveni en az dört sezon daha sürecek.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Santiago Bernabeu'daki 9. sezonuna girecek olan Fransız forvet, 2019 yazında bitecek sözleşmesini uzatmak için Real Madrid yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı.

Marca'nın haberine göre La Liga'daki ilk maç olan Deportivo La Coruna karşılaşması öncesinde resmi imzayı atacak olan 29 yaşındaki futbolcu, eflatun beyazlılarla 2021 veya 2022 yılına kadar sözleşmesini uzatacak.